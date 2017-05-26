نائب أمير الشرقية يرعى تخريج دفعة بحرية

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الجبيل – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، حفل تخريج الدفعة (30) من طلبة كلية الملك فهد البحرية، وذلك في مقرها بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل.

ولدى وصول سموه مقر الكلية، كان في استقباله معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، وقائد الأسطول الشرقي البحري اللواء بحري ركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الركن محمد بن زيد العتيبي، ثم عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك ألقى قائد كلية الملك فهد البحرية، كلمة رفع خلالها باسمه ونيابة عن منسوبي كلية الملك فهد البحرية، الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ، على ما تحظى به كافة أفرع القوات المسلحة، وعلى وجه التحديد الكليات المتخصصة مثل كلية الملك فهد البحرية.

وأوضح اللواء العتيبي، أن رؤية كلية الملك فهد البحرية أن تكون رائدة ومتميزة إقليمياً في مجال العلوم البحرية والعسكرية، ومرجعاً علمياً للقوات المسلحة في مجال اختصاصها، وتنبثق عن هذه الرؤية رسالتها التي تركز على التميز في تأهيل الضباط البحريين، عسكرياً وعلمياً وبدنياً ومعنوياً، ليكونوا على أتم الاستعداد للدفاع عن وطننا الغالي، متحلين بالانضباط وتحمل المسؤولية، ومتسلحين بقيم الولاء والإخلاص والأمانة.

وأضاف، أن من بين الخريجين اليوم، طلاباً من حرس الحدود السعودي، وزملاء لهم من عدد من الدول الشقيقة من مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.