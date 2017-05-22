نائب أمير الشرقية يزور رجال الأمن مصابي حادثة ( المسورة )

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الدمام- واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية امس, رجال الأمن المصابين في حادثة حي ” المسورة ” بمستشفى قوى الأمن العام بالدمام .

واطمأن سموه على صحة المصابين ، منوهاً بالدور المهم الذي يقوم به رجال الأمن وجهودهم في التصدي لكل من يريد شراً بهذا البلد وأهله ، مؤكداً سموه أن تضحياتهم وزملائهم ستدحر الفئة الباغية بمشيئة الله ، والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها هي دافعٌ لهم ولزملائهم لبذل المزيد لخدمة وطننا الغالي .

كما اطمأن سموه على سير البرنامج العلاجي لهم ، متمنياً لهم الصحة والعافية والشفاء العاجل.