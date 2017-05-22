العدد 21942 22 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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نائب أمير الشرقية يزور رجال الأمن مصابي حادثة ( المسورة )

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نائب أمير الشرقية يزور رجال الأمن مصابي حادثة ( المسورة )
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الدمام- واس
زار صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية امس, رجال الأمن المصابين في حادثة حي ” المسورة ” بمستشفى قوى الأمن العام بالدمام .
واطمأن سموه على صحة المصابين ، منوهاً بالدور المهم الذي يقوم به رجال الأمن وجهودهم في التصدي لكل من يريد شراً بهذا البلد وأهله ، مؤكداً سموه أن تضحياتهم وزملائهم ستدحر الفئة الباغية بمشيئة الله ، والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها هي دافعٌ لهم ولزملائهم لبذل المزيد لخدمة وطننا الغالي .
كما اطمأن سموه على سير البرنامج العلاجي لهم ، متمنياً لهم الصحة والعافية والشفاء العاجل.

التصنيف: محليات

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