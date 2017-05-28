نائب أمير الشرقية يكرّم سفراء التفوق

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الدمام – البلاد

رعى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية , مهرجان تكريم سفراء التفوق بالمنطقة الشرقية الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام .وألقى مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير المنطقة الشرقية وبجميع الحضور على مشاركتهم تكريم الطلاب الذين يمثلون سفراء للتفوق على ما قدموه وبذلوه ليصلوا إلى هذا المستوى والتميز , مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تعليم النشء الذين يمثلون الركيزة الأساسية في تنمية البلاد والعمل على تحقيق رؤية المملكة المستقبلية .

واستعرض أهم الإنجازات التي حصل عليها متفوقو المنقطة الشرقية في المحافل والمسابقات العالمية والمحلية , مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه بتكريم أبنائه الطلاب , ولجميع الداعمين والقائمين على هذا المهرجان.