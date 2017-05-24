نائب أمير القصيم يشيد بجهود فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة في جباية الزكاة الشرعية

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، بجهود منسوبي فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل في منطقة القصيم بتحقيق أهدافها من جباية الزكاة الشرعية من الخاضعين لها ، وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير القصيم بمكتبه في مقر ديوان الإمارة اليوم، مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقصيم عبدالله المطلق، يرافقه عدداً من منسوبي الهيئة، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم.

وعبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه متمنين له العون والتوفيق، حيث شكرهم على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن.