نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيد آل سلطان

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جيزان – البلاد

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب رئيس الرقباء محمد بن علي فتح آل سلطان أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء قيام بواجب الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبّر سموه أثناء زيارته أسرة الشهيد بمحافظة ابوعريش، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد, سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته, مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتعزيتهم في مصابهم، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

حضر زيارة العزاء مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني, ووكيل محافظ أبو عريش علي بن محمد العمري, وعدد من المسؤولين.