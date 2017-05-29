نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيد عبادي

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ضمد – واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد الرقيب علي بن عبده أحمد عبادي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي .

وعبّر سموه أثناء زيارته اليوم لأسرة الشهيد بمركز الشقيري التابعة لمحافظة ضمد ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها في كل مكان ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

حضر واجب العزاء رئيس مركز الشقيري سمير بن مسفر الغامدي وعدد من المشايخ والمسؤولين.