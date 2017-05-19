نائب أمير عسير يدشن مشاريع تنموية بـ 1.5 مليار ريال

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أبها- مرعي عسيري

أكد الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير, أن المنطقة تشهد حراكاً تنموياً في شتى المجالات, شأنها شأن بقية مناطق المملكة التي أولاها قادة هذه البلاد جلّ اهتمامهم وعنايتهم .

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب زيارته التفقدية لمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة وتدشين عدد من المشروعات التنموية .

وقال : بهذه المناسبة ” الحمدلله رأينا العديد من المشروعات التي تم إنجازها بأكثر من مليار ونصف ريال سعودي, ومشروعات يجري العمل عليها وأخرى تحت الدراسة, تشمل العديد من الخدمات التنموية لمنطقة عسير, مؤكداً سموه أن محافظة خميس مشيط من كبرى المحافظات في عسير والعصب التجاري للمنطقة.

وأضاف الأمير منصور بن مقرن ” اجتمعنا اليوم بالمجلس المحلي بمحافظة خميس مشيط والاستماع إلى مطالبهم في عدد من الموضوعات الحيوية والهامة التي تخص المواطن والمقيم في المحافظة “, مشيراً سموه إلى أنه يوجد عدد من المشروعات المتعثرة والتي سيتم مراجعتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهذه المشروعات,

مشيداً سموه بما تحظى به محافظة خميس مشيط من تطور ونماء في العديد من القطاعات الصحية والتعليمية والأمنية والزراعية, بفضل الله ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بمنطقة عسير.

وألقى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة عسير والحضور, مؤكداً أن الزيارة تأتي امتداداً لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة بكل ما يهم المواطن في هذه المنطقة ومحافظاتها، وتفقد أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع.

وبين محافظ خميس مشيط أن ما تشهده هذه المحافظة من مشروعات تنموية ما هي إلا جزء من منظومة تنموية شاملة لكل شبر في المنطقة ويقف خلفها أميرها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

بعد ذلك شاهد والحضور عرضاً مرئياً تضمن ابرز المشاريع التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها في المحافظة والتي يأتي في مقدمتها مشروع تحسين وتطوير منتزهات وحدائق المحافظة مرحلة ثانية بتكلفة بلغت (139.767.50) ريال , ومشروع إنشاء حدائق ومنتزهات وساحات وممرات مشاه مرحلة ثانية بتكلفة بلغت (286.1750) ريال ,

فيما بلغت تكلفة مشروع المركز الحضاري بخميس مشيط (100) مليون ريال , وبلغت تكلفة مشاريع التعليم التي تحت التنفيذ والمدارس المستلمة (213) مليون ريال , لعدد 20 مدرسة تم تسليمها خلال العام الدراسي الماضي , كما بلغت مشاريع المياه والصرف الصحي (277) مليون ريال , والمشاريع الصحية بتكلفة بلغت مليار ونصف المليار ريال , بينما بلغت تكلفة مشاريع الشؤون الاجتماعية (82) مليون ريال , ومشاريع الشركة السعودية للكهرباء (689) مليون ريال .

كما زار الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير محافظة أحد رفيدة وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات المنطقة بمتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .

و ألقى محافظ أحد رفيدة سعيد بن علي بن دلبوح كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة عسير ، مؤكدا أن محافظة أحد رفيدة لن تنسى هذه الزيارة الميمونة التي تعتبر أول زياره تفقديه لسموه على محافظات المنطقة ، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هي امتداد لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة بكل ما يهم المواطن في هذه المنطقة ومحافظاتها ، وتفقد أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع .

ثم دشن صاحب الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة والتي جاء في مقدمتها مشروع المركز الحضاري بتكلفة بلغت (9.868.655 ) ريال , ومشروع المسلخ النموذجي بتكلفة بلغت (6.865.000) ريال , ومشروع السوق الشعبي بتكلفة بلغت (3.437.482) ريال , ومباني فروع البلدية والمرافق العامة والمستودعات بتكلفة بلغت ( 12.625.632 ) ريال , ومشروع تحسين مداخل المحافظة بتكلفة بلغت (2.691.119) ريال , ومشروع ميدان المحافظة بتكلفة بلغت (10.998.820) ريال , ومشروع الحدائق العامة والمنتزهات بتكلفة بلغت (13.828.325) ريال , ومشروع إنشاء جسر على طريق الملك خالد وسط المحافظة بطول 1000م وذلك لحل مشكلة تقاطع الصوامع مع إشارة اللزمة بتكلفة اجمالية بلغت ( 93.965.961) ريال .