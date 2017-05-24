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أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، حرص سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، على تقديم كل ما يمكن من تسهيلات لخدمة رجال الأعمال، مبدياً جاهزية إمارة المنطقة لتذليل أي عقبات قد تعترض رجال الأعمال للاستثمار في منطقة عسير .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم, اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها مع عدد من رجال الأعمال بالمنطقة, وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها .

وشدد سموّه على أهمية دور الغرفة التجارية والصناعية في خدمة رجال الأعمال ، والنهوض بالقطاعات التجارية والصناعية بالمنطقة، ودورها في التواصل مع رجال الأعمال من خارج المنطقة, للإسهام في تشجيعهم على الاستثمار في منطقة عسير، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات الفردية تعد جزءاً أساسياً من منظومة مسيرة التنمية .

بدوره رحّب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في كلمة له، بسمو نائب أمير منطقة عسير ، مبيناً أن ترؤس سموّه للقاء, يؤكد الدعم الكبير الذي تحظى به غرفة أبها من إمارة المنطقة.

إيماناً بدورها وتشجيعاً للقطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، ومثنياً على دعم سموه للبرامج التي تسهم في تقوية علاقة القطاع الخاص ببقية فعاليات المجتمع بمنطقة عسير وتفعيل الدور المجتمعي للغرفة .

بعد ذلك شاهد سمو الأمير منصور بن مقرن, عرضاً مرئياً عن مشروع “عسير الخضراء الزراعي السياحي” ، وكذلك مشروع الاقتصاد البحري (الأزرق) ، ومشروع “المدينة الاقتصادية الثانية بعسير”، ثم ناقش سموّه مع رجال الأعمال عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة وطرق استغلالها الاستغلال الأمثل للنهوض بالمنطقة .