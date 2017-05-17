نائب أمير مكة يستقبل رئيس وأعضاء غرفة جدة

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جدة – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أمس رئيس مجلس إدارة وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

وأكد سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة أهمية مشاركة الغرف التجارية في إعداد وتدريب وتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل ليكونوا رافداً أساسياً في تحقيق التنمية, لافتاً إلى أهمية تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الداعية لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي، من خلال توحيد الجهود بين القطاعات وتطوير الإجراءات لتحقيق التنمية التي تنعكس إيجاباً على المنطقة وأهلها.

واستمع سموه إلى شرح موجز عن دور الغرف التجارية في التنمية والشراكة بينها وبين بقية القطاعات في جوانب الفعاليات والتنمية.

وهنأ رئيس مجلس وأعضاء الغرفة في ختام اللقاء نائب أمير المنطقة بالثقة الملكية سائلين الله له العون والتوفيق .