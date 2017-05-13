نائب أمير مكة يطلع على مهام هيئة التطوير

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مكة المكرمة – البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندربن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المهام والأعمال التي تضطلع بها هيئة تطوير المنطقة .

وفي زيارة لمقر الهيئة في العاصمة المقدسة تفقد سموه إدارات وأقسام الهيئة ، ثم رأس اجتماعاً استمع فيه إلى شرح مفصل عن دور الهيئة في التنمية والمشروعات التي تشرف على تنفيذها خصوصا بعد صدور الموافقة السامية على توسيع نطاق أعمالها بعد أن كان مقصورا على العاصمة المقدسة والمشاعر ، كما استعرض سموه أهداف المخطط الإقليمي للمنطقة الهادف لتحقيق إستراتيجية التنمية المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان .

واستمع سموه إلى شرح عن مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة الذي أقره المقام السامي الكريم مؤخرا ، والمكون من شبكة القطارات والحافلات، كما استعرض سموه مهام وجهود إدارة وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون التنمية ، والهادفة لتحقيق الرؤية التنموية التي وضعت الكعبة المشرفة المرتكز الأول لها في التنمية ، بوصفها النقطة الأهم التي تنطلق منها الخطط التنموية وأيضا يتم من خلالها تحديد علاقة مدن ومحافظات المنطقة المجاورة لها بالبقعة الأطهر.

كما اطلع سموه على جهود إدارة الحج والعمرة بالإمارة ولجنة السقاية والرفادة والخدمات التي تقدمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لخدمة قاصدي المسجد الحرام طيلة العام إلى جانب خطط نقل الحجاج والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام في المواسم.