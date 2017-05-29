نائب أمير مكة يلتقي مدير (الإسلامية)

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جدة – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة امس، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة علي العبدلي يرافقه عددٌ من الدعاة وخطباء المساجد بالمنطقة.

واستمع سموه إلى نبذة عن جهود الفرع وما قدمه من أنشطة وبرامج في ملتقى مكة الثقافي، كما تسّلم كتاباً يحوي 1000 خطبة تتحدث عن القدوة.

وقدّم الأئمة والخطباء التهنئة للأمير عبدالله بن بندر بمناسبة تعيينه نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة، سائلين الله له العون والسداد، كما هنأوا سموه بحلول شهر رمضان المبارك.