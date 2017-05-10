نائب أمير منطقة مكة يدشن خدمات مشروع (ريادة)

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جدة- البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة , بمقر الإمارة بجدة أمس, عدداً من الخدمات الإلكترونية ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير العمل في إمارات المناطق ” ريادة ” , الذي تشرف عليه وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق .

وثمن سمو نائب أمير المنطقة خلال التدشين الدعم المستمر من وزارة الداخلية لإمارات المناطق كافة, انطلاقاً من الرعاية الكريمة التي توليها القيادة لتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لتطوير بيئة العمل في إمارات المناطق وخاصةً دعم مسار التحول التقني . واستمع سموه إلى شرح مفصل عن تفاصيل تلك الخدمات الالكترونية والأهداف التي تسعى لتحقيقها,كما اطلع على أبرز المشروعات التقنية التي سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية , التي تأتي استكمالاً لمنظومة شاملة من الخدمات التقنية والإدارية والبشرية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل في إمارات المناطق والارتقاء بمستوى العمل الحكومي .

ويتضمن برنامج ” ريادة ” خمسة مشروعات رئيسة تتمثل في ” الاستراتيجية والحوكمة ، وتقنية المعلومات،والموارد البشرية ، والاتصال المؤسسي ، ومتابعة التحول والتغيير “, والتي تم البدء فيها منذ أكثر من عام عبر عدد من المراحل , حيث استهدفت المرحلة الأولى تجهيز البنى التحتية للمشروعات التي تمس حياة المواطن والمقيم وخاصة في المسار الالكتروني الذي يسهل من إجراءات الخدمات المقدمة بإمارات المناطق .

وتشمل المنظومة التي جرى تدشينها حزمة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها إمارة المنطقة للمواطنين والمقيمين عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية ” أبشر ” , وتضم 33 خدمة إلكترونية منها 18 خدمة للمواطنين ,و 15 خدمة للمقيمين , التي من شأنها تعزيز التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير الخدمات للمستفيدين كافة .