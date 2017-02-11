نائب كبير سدنة بيت الله الحرام يثني على (الحارة المكاوية)

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مكة المكرمة – البلاد

أوضح نائب كبير سدنة بيت الله الحرام عبدالرحمن صالح الشيبي أن الحارة المكاوية عمل يعظم مكة ويحيي تراث أهلها مضيفا أنها تدل على حب مكة المكرمة وتعظيمها في نفوس أهلها.

وقدم عقب جولته في متحف الحارة المكاوية واطلاعه على ما حوته من قطع تراثية ومهن قديمة ومحاكاة زمنية لعمارة مكة المكرمة ومعرض للأسر المنتجة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الذي يحيي تراث مكة وأهلها، ومالها من مكانة في نفوس أهلها وفي العالم الاسلامي عامة.

وأبان الشيبي أن هذا العمل من تعظيم مكة المكرمة وبيت الله الحرام، مثنيا على ما أبرزته الحارة المكاوية من تراث مكة وأهلها وحضارتها .