نائب وزير النقل يتفقد مطار الملك عبدالعزيز ويطلع على الوضع التشغيلي لموسم العمرة

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عادل بابكير _جدة

قام نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب بزيارة تفقدية لمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة للاطلاع على الوضع التشغيلي والاستعدادات لموسم العمرة.

وشملت الجولة التفقدية صالات السفر بالمجمع والبالغة 14 صالة وبعض المرافق الحيوية المساندة في المجمع للوقوف عن كثب على الاستعدادات والإمكانات التي وفرتها الدولة -أيدها الله- لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والتي من شأنها أن تعمل على تسهيل حركة قدومهم بكل يسر وطمأنينة .

واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي المهندس عبد الله بن مسعد الريمي عن آلية تنفيذ خطة العمرة التي تتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، موضحا انه يتم بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمطار والمعايير القياسية التي تم تطبيقها لتقليص وقت إنهاء إجراءات المعتمرين الى اقصر فترة زمنية ممكنة.

بعد ذلك اطلع معاليه على خطة الاخلاء في مركز خدمات الاطفاء والانقاذ ومركز العناية بالإصابات، كما زار معاليه صالة المرحلين والصالة الشمالية والجنوبية في المطار واطلع خلالها على أخرالاستعدادات التي تتخذها إدارة المطار لرفع كفاءة التشغيل وتقديم الخدمات لمرتاديه على مدار الساعة.

من جانبه اكد نائب وزير النقل ان خدمة ضيوف الرحمن شرف اختص به الله تعالي هذه البلاد الغالية، لافتا الى أن توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تنص على بذل الجهود وحشد كل الطاقات وتوفير كل الإمكانات من اجل تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في كل يسر وسهولة والارتقاء بخدمات الحجاج وتقديم أقصى ما يمكن من الاهتمام والرعاية والتكريم لهم منذ وصولهم ارض المملكة وحتى مغادرتهم الى ديارهم سالمين غانمين، منوهاً بالإشراف والمتابعة المستمرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

واكد الخلب ان هذه الزيارة تأتي بناء على توجيهات معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان للوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وتوفير الخدمات لهم

والتي من شأنها أن تعمل على تسهيل حركتي قدوم وسفر الحجاج والمعتمرين بكل يسر وطمأنينة .

وفي ختام جولته شكر معاليه كافة القطاعات الأمنية والحكومية العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي على نجاح التنسيق والتعاون المشترك مما ساهم في انسيابية العمل من خلال منظومة عمل متكاملة من الخدمات الميسرة لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج.