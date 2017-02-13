نادي الوحدة و دائرة الخطر …!!

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حاتم العطرجي

• في حقيقة الأمر يحزنني وضع نادي الوحدة في الدوري، وما يقدمه من أداء غير مقنع، ونتائج سلبية، فعندما عاد لدوري جميل استبشرنا خيراً وكتبتها في أحد مقالاتي: إنه عاد لوضعه الطبيعي بين الكبار، وعاد لمكانه، ولكن الوضع اختلف تماماً، وأصبح نادي الوحدة قاب قوسين أو أدنى من أن يعود مجدداً لدوري الدرجة الأولى.

• فإنه و بنهاية الجولة ١٨، وهو متذيل الترتيب برصيد ١٣ نقطة، وهذا المركز لا يليق بفرسان مكة !!

• التخبطات الإدارية وعدم السير على خطة واضحة ورؤية صريحة، وعدم تكاتف أعضاء الشرف والداعمين للنادي، وجلب لاعبين أجانب غير جيدين، أدى لذلك الوضع .

• للأسف وضع رجال الوحدة والداعمين يُثير علامات الاستفهام، وكثرة الخلافات والتخبطات بينهم، فلا يعلمون أن مصلحة الوحدة هي الأهم.

• والمحزن أن بعض الذين ينتمون للبيت الوحداوي، همهم الأول هو مصلحتهم الشخصية، وظهورهم الإعلامي، والبحث على الفلاشات، وأن تتحدث عنهم الصحافة فقط، ولا يهمهم وضع الوحدة، ولا يقدمون الدعم ولا المشورة. بل يفكرون في أنفسهم …!

• وضع الفريق المكي محزن

• وضع الفريق المكي محبط

• يجب أن تكون هنالك وقفه صادقة من محبي وعشاق الوحدة، وأن يضعوا أيديهم مع إدارة النادي، فتلك التخبطات انعكست سلباً على الفريق، وأصبح في آخر ترتيب الجدول للأسف، ولا نتمنى أن نرى الوحدة مجدداً في دوري الدرجة الأولى.

• ولمن يطالب باستقالة الإدارة الحالية، فهذا الوقت غير مناسب، ولايوجد متسع من الوقت لتكوين إدارة جديدة، فيجب دعم الإدارة في هذا الوقت بالتحديد.

• لا زال هناك وقت لتصحيح الأخطاء، وتبقى ٨ مباريات ب ٢٤ نقطة، إذا قدمت الوحدة الأداء المطلوب منها سوف تبتعد من دائرة الخطر، وتضمن البقاء في دوري جميل

• التكاتف مطلب

• الدعم مهم

• الوقوف بجانب الفريق أساس النجاح

• فناديكم يا أهل مكة يمر بمرحلة صعبة، وينتظر منكم الكثير والكثير لكي لا يعود من المكان الذي كان فيه الموسم الماضي.

تويتر : hatem_3torgy@