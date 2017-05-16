نادي وادي فاطمة يختتم أنشطته

شارك عبر واتساب

البلاد- عبدالهادي المالكي

تتويجٌ لعامٍ من البذل والعطاء احتفلت منسوبات وعضوات النادي الاجتماعي النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة باختتام أنشطة العام المالي ١٤٣٧ /١٤٣٨هـ بحضور رئيسة القسم النسائي وموظفات المركز ، وقد حمل الاحتفال شعار ” نجاحهم نجاحنا” احتفاءً بعدد من العضوات اللاتي تدربن في دورات النادي ثم انطلقن للعمل على مشاريعهن الخاصة بدعمٍ من إدارة المركز ومشرفات الوحدات وتحقق لهن النجاح .

وبدئ الحفل بالسلام الملكي ثم آياتٍ من القرآنِ الكريم ألقت بعدها مشرفة النادي كلمةً رحبت فيها بالحضور وأوضحت شعار البرنامج وأكدت أن ابراز نجاحات هؤلاء العضوات دعم لهن بالدرجةِ الأولى ثم دعوة لكل من تجد في نفسها المهارة والرغبة بالتقدم لإدارة النادي وستجد منها كل العون، توالت بعدها فقرات الحفل حيث تم عرض فيلم مصور عن أنشطة النادي طوال العام ،وتم الإعلان عن نتائج برنامج تحدي الميزان وتسليم الجوائز للفائزات والدروع التذكارية للمشاركات ،

تلى ذلك تقديم دروع شكر وتقدير لمدير المركز ولرئيسة القسم النسائي استلمتها رئيسة القسم ورحبت في كلمة ألقتها بالحضور الكريم وقدمت شكرها لمشرفة وعضوات وموظفات النادي على التفاعل الجميل الذي نتج عنه هذا النجاح ثم سلمت شهادات الشكر والتقدير والهدايا للمتطوعات المشاركات في برامج النادي خلال العام.

وفي نهاية الحفل توجهت مشرفة النادي بالشكر لله تعالى على ماتحقق من إنجاز بفضله تعالى ثم بفضل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي يسرت السبل ودعمت مثل هذه المشاريع التي تستهدف تنمية المرأة والمجتمع بشكل عام ، هذا وقد تجاوز عدد الحضور المئة مابين عضوات وموظفات .

يذكر أن النادي نفذ آخر برامجه لهذا العام يوم الأحد من الاسبوع ذاته بعنوان “رتب رمضانك” تناول الاستعداد لشهر رمضان المبارك في جو أخوي جمع موظفات المركز والنادي مع العضوات واشتمل على عدد من العروض والمسابقات وإفطار جماعي.