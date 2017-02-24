(ناسا) تعلن العثور على 7 كواكب شبيهة بالأرض

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واشنطن ــ رويترز

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اكتشافها 7 كواكب مشابهة للأرض.و قال علماء الوكالة، إن “الكواكب تقع في منظومة شمسية تبعد عن الأرض حوالي 39 سنة ضوئية”.

ونشرت الوكالة على موقعها الرسمي صورا للكواكب السبعة، التي قالت إن أحجامها تقارب حجم الأرض، أن أسباب الحياة قد تتوافر على سطحها.ويوصف الاكتشاف بأنه الأكبر في هذا المجال، وذلك منذ الإعلان عن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض العام الماضي.

والسنة الضوئية هي واحدة من أهم وحدات القياس التي تستخدم في المسافات البعيدة في علم الفضاء، وهي المسافة التي يقوم الضوء بقطعها خلال السنة الواحدة.

وتبلغ سرعة الضوء نحو 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة، من هنا فإن المسافة التي يقطعها الضوء في الدقيقة الواحدة تقدر بـ 18 مليون كيلومتر، أما المسافة التي يقطعها في السنة الواحدة فهي 9.46 تريليون كيلو متراً.