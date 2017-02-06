ناشئو السودان يكتسحون ناشئي النهضة بخماسية

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الدمام-حمودالزهراني

حقق فريق ناشئي الجالية السودانية فوزا عريضا على ناشئي النهضة بنتيجة 5-2 بعد مباراة قوية ومثيرة، قدم فيها لاعبو ناشئي السودان مستوى كبيرا مع أشقائهم في نادي النهضة في لقاء ودي ،

ويأتي هذا اللقاء ضمن توطيد العلاقات وأواصر المحبة والأخوة بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والسودان الشقيق، الذين تربطهم علاقات متينة وقدم فريق النهضة صاحب الإمكانات الكبيره مستوى مميزا رغم الخسارة، وقد أشاد الجميع بهذا اللقاء الودي.