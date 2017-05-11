ناقد اجتماعي لـ”البلاد”: مُراضي زوجته بالغ في مفاجأتها .. والمدرسة ليست ملتقى عشاق”

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جدة – ليلى باعطية

وجه ناقد اجتماعي انتقادات حادة تجاه عملية اقدام رجل على مصالحة زوجته بطريقة مبتكره وغريبة في مكان عملها بأحد المدراس بمنطقة الجوف ، وقال أن المؤسسة التعليمية ليس بملتقى للعشاق وأن لها احترامها وكيانها الخاص

وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع يظهر قيام رجل بمراضاة زوجته في أحد الفصول المدرسية في منطقة الجوف ، حيث نثر الورود والأموال في ارجاء أرض الفصل، وأطقمٌ من الذهب وعدد من التورتات وبوسترات علقت على الجدران تحوي عبارات الحب والاعتذار.

واعتبر الناقد الاجتماعي “وليد الظفيري” في حديث لـ”البلاد” الفيديو جميلاً وفيه نشر لثقافة “الحب” في مجتمع يراه من العيب، لكنه استطرد قائلا أن الفيديو يحوي مبالغة أكثر من اللازم خصوصاً رمي الأوراق النقدية في الأرض مضيفاً أن المكان ليس ملتقى عشاق بل بيئة تعليمية لها احترامها وكيانها الخاص رغم أن الحب غالباً فوق كل شيء”