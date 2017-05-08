نجران والباطن يتحضران للملحق

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نجران- حفرالباطن- البلاد

استأنف لاعبو فريق نجران تدريباتهم مساء أمس، بملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، في إطار تحضير الفريق للقاء الباطن يوم الخميس في ذهاب ملحق التأهل لدوري جميل للمحترفين. وكان نجران قد نجح في التأهل لملحق التأهل لدوري جميل للمحترفين، باحتلال المركز الثالث في ترتيب أندية دوري الدرجة الأولى، وقد اشتمل المران على تدريبات لياقية متنوعة، وكذلك بعض الجمل التكتيكية. ويلتقي نجران مع الباطن في أبها لذهاب ملحق التأهل لمنافسات دوري جميل بملعب نادي نجران يوم الخميس، على أن يلعبا الإياب في ملعب الباطن بعدها بخمسة أيام في حفر الباطن. من ناحية أخرى، تكفل رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الباطن سعد المشحن بجميع تكاليف معسكر الفريق في الرياض، وأبها؛ استعداداً للقاء نجران.

وقدمت إدارة نادي الباطن الشكر والتقدير للمشحن على الوقفة الكبيرة بجانب النادي مؤكدين أن دعمه غير مستغرب على إدارة النادي.