نجران يهنئ الباطن ويشكر لاعبيه

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نجران- البلاد

قدم نادي نجران التهنئة للاعبي الباطن، بعد فوز الأخير بمجموع مباراتي الصعود لدوري جميل للمحترفين. وكتب حساب نجران، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “مبروك لكم، وبالتوفيق في الموسم القادم من دوري جميل”. كما وجه نجران رسالة للاعبيه، وكتب: “إلى نجوم نادي نجران، بيض الله وجهكم ما قصرتوا، بالتوفيق في الموسم القادم- بإذن الله”. يذكر أن الباطن ضمن المشاركة في دوري جميل الموسم المقبل، بعد فوز على نجران (1-0) في مباراة الذهاب، قبل التعادل إياباً بهدفين لكل فريق.