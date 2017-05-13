نجران يواصل تحضيراته لإياب الملحق

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المحالة- البلاد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران تدريباته مساء أمس، على ملعب المحالة الرئيسي بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وكان نجران خسر أمام الباطن 0-1، في ذهاب ملحق الصعود لدوري جميل، فيما يستعد دون راحة لمباراة الإياب المقررة الثلاثاء. واشتملت الحصة التدريبية على تدريبات لياقية لجميع اللاعبين، ثم قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين؛ الأولى التي كانت من اللاعبين المشاركين في مباراة الباطن، وهي تدريبات استرجاعية، فيما المجموعة الأخرى، أدت تدريبات فنية وتكتيكية.