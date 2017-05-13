العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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نجران يواصل تحضيراته لإياب الملحق

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نجران يواصل تحضيراته لإياب الملحق
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المحالة- البلاد
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران تدريباته مساء أمس، على ملعب المحالة الرئيسي بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وكان نجران خسر أمام الباطن 0-1، في ذهاب ملحق الصعود لدوري جميل، فيما يستعد دون راحة لمباراة الإياب المقررة الثلاثاء. واشتملت الحصة التدريبية على تدريبات لياقية لجميع اللاعبين، ثم قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين؛ الأولى التي كانت من اللاعبين المشاركين في مباراة الباطن، وهي تدريبات استرجاعية، فيما المجموعة الأخرى، أدت تدريبات فنية وتكتيكية.

التصنيف: الرياضة

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