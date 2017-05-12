نجما الهلال والمولد في التشكيلة المثالية الآسيوية

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جدة- البلاد

تواجد لاعبا الهلال، عمر خربين، والأوروجواياني نيكولاس ميليسي، ولاعب الأهلي، سعيد المولد، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، والتي أعلنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،أمس. وتم اختيار ميليسي، لاعب خط الوسط، كأفضل لاعب في الجولة السادسة، وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:- حارس المرمى: سيد رحمتي “استقلال طهران” – خط الدفاع: تاتسوكي نارا “كاواساكي فرونتال” – كورورمايا شينتارو “كاواساكي فرونتال” – عقيل كعبي “استقلال خوزستان” – سعيد المولد “الأهلي” – خط الوسط: براندون بوريلو “بريزبان روار” – ريكاردو جولارت “جوانجزو إيفرجراند” – رينير سانتوس “كاواساكي فرونتال” – نيكولاس ميليسي “الهلال”- خط الهجوم: مهدي طارمي “بيروزي الإيراني” – عمر خربين “الهلال”. يذكر أن الهلال والأهلي قد تأهلا لدور الـ16 من المسابقة، ويخوض الهلال مواجهته المقبلة مع استقلال خوزستان الإيراني، فيما سيواجه الأهلي، أهلي دبي الإماراتي.‬