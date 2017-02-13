(نحَّال)سعودي يجمع أكثر من 20 ألف نحلة حول وجهه

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جدة ــ البلاد

هل حاول أحدكم جمع أكثر من 20 ألف نحلة حول وجهه؟ ، بالتأكيد سيبدو ذلك الأمر نوعاً من الخيال ، لكن الحال عند النحال زهير فطاني مختلف، حيث حاول جذب النحل من خلال الإمساك بملكتهم ووضعها على جسمه، وما هي إلا دقائق حتى تجمع النحل عليه، ما أتاح له التقاط الصورة من عدة زوايا.

فطاني الذي برر ذلك، بأن النحال يمتلك مناعة ضد الإصابات، ولن تؤثر لسعات النحل فيه كثيراً، أوضح أنه يمتلك ألبوم صور خاصاً بمنحله، لكن كانت هاتان الصورتان من أفضل الصور التي التقطها.

وقال فطاني بحسب “العربية ” إن لديه فكرة يجهز أن يدخل بها لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولا يريد أن يعرضها الآن حتى لا تسرق منه قبل تنفيذها.فطاني نحال منذ 30 عاماً، جذبته هواية تربية النحل، بينما عمله الأساسي في إدارة المشروعات بجامعة “كاوست”.

عن بداياته في هذه الهواية قال إنه اشترى 3 مناحل ووضعها عند أحد أصحابه، وبعدها قرأ عن موضوع تربية النحل والتعامل معه والغذاء المناسب له، ثم أطلق منحله الخاص وبدأ بتوسيع مشروعه.

وذكر أن لديه منحلاً متنقلاً يوجد به حوالي 1200 خلية متنوعة، ومقره في جازان، وبين أن الأزهار التي يتغذى عليها النحل تمر بمواسم معينة، ولا يمكن أن يكون تفتح الأزهار بموسم واحد.