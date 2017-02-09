ندوة صحة جدة تناقش (الأمراض الحادة والمزمنة)

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جدة – إبراهيم المدني

نيابة عن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي افتتح مساعد مدير صحة جدة للتخطيط والتطوير الدكتور محمود العلي الندوة العلمية للأمراض الحادة والمزمنة لدي الأطفال والنساء والتي ينظمها مستشفى العزيزية للولادة والأطفال بجدة في فندق ردايسون بلو خلال الفترة من 10-13/5/1438هـ الموافق 7-10/2/2017م وأكد مساعد مدير صحة جدة للتخطيط والتطوير في كلمته التي ألقاها بالمناسبة حرص مديرية الشؤون الصحية على دعم وتشجيع إقامة وتنظيم مثل هذه الندوات والبرامج التعليمية العلمية والطبية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المرضى وذويهم من خلال تحسين المستوى العلمي والعملي للأطباء والممارسين الصحيين العاملين في كافة المرافق الصحية.

من جانبه أكد مدير مستشفى العزيزية للولادة والأطفال الدكتور عبدالرحمن الغامدي بأن هذه الندوة تنعقد لمدة ثلاثة أيام يتم من خلالها تقديم مجموعة من المحاضرات العلمية وورش العمل التعليمية التي يقدمها نخبة من المحاضرين والاستشاريين المتخصصين في مجالات طب النساء والأطفال وأشار إلى أن اليومين الأولين للندوة تم تخصيصهما للمحاضرات الخاصة بتخصص طب الأطفال بينما تم تخصيص اليوم الثالث لتخصص أمراض النساء ولفت الغامدي إلى أن البرنامج العلمي للندوة سيناقش كافة المستجدات العلمية في هذه التخصصات وقال إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد اعتمدت 27 ساعة علمية للمشاركين في الندوة.