نصائح عن ورق الحائط تهمك فى ديكور منزلك

شارك عبر واتساب

خاص البلاد / نيفين عباس

ورق الحائط شكل من أشكال الديكور الذى يعطى الحوائط مظهر رائع مناسب يتماشى مع أثاث المنزل ، هناك بعض الأُسس التى يجب مراعاتها قبل إختيار ورق الحائط ستتعرفى عليها عبر السطور التالية

يجب أولاً مراعاة تنسيق الألوان فلا يجوز إختيار لون ورق حائط غير مناسب مع الأرضيات أو الزخارف الموجودة بالمنزل أو الأثاث لأن تداخل الألوان الكثيرة الغير ملائمة معاً يتسبب فى الشعور بالزحام فى الغرفة

كما يجب مراعاة إختيار نفس لون ورق الحائط بنفس لون الغرفة المجاورة كغرفة المعيشة أو الصالون أو غرفة الطعام

عند الإختيار يجب مراعاة إختيار أنواع ورق حائط قابلة للغسل والتنظيف خاصة تلك الأوراق التى تكون فى غرف الأطفال والمطبخ لأنها الأكثر عُرضة للإتساخ

يجب إختيار ورق حائط بنقوش صغيرة وليست كبيرة لأن الورق الذى يحتوى على نقوش كبيرة يجعل الغرفة ضيقة بينما النقوش الصغيرة تعطى مساحة للغرفة

حاولى قدر الإمكان قياس حجم الغرفة والمقاسات حتى لا تقومى بهدر الكثير من الأوراق وفقط الإكتفاء بما يكفى لتغطية حوائط الغرفة

قومى بإختيار ورق حائط سهل الإزالة فى حال رغبتى تبديله بورق أخر وتجديد ديكور المنزل كما يمكنك معرفة طرق إزالة الورق من البائع حتى يسهل عليكِ المهمة

من الممكن عدم تغطية الغرفة بالكامل بورق الحائط فيمكن وضع جزء من الحائط وترك الجزء الأخر شرط أن يكون لون الحائط بدرجة متقاربة ومناسبة تماماً للون الورق الذى سيتم لصقه

يفضل إختيار ورق حائط لا يحتوى على أكثر من لونين فتداخل الكثير من الألوان غير مريح للعين

ألوان ورق الحائط الفاتحة تعطى إتساع للغرفة عكس الأوراق الغامقة التى تشعرك بضيق المساحة

هناك بعض الأماكن التى يجب عدم وضع ورق الحائط بها كالغرف التى بها أشعة شمس مباشرة لأن تعرض ورق الحائط لحرارة الشمس المباشرة يفقدها لونها ويجعلها باهتة

كما أن الحمام مكان غير مناسب لوضع ورق الحائط به لأنه به الكثير من الرطوبه تتلف الورق سريعاً

المطبخ لا يفضل وضع ورق الحائط بالكامل به لذلك عليك تجنب وضع الورق بجوار البوتجاز تجنباً للحرارة الشديدة