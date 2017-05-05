نصف سكان الخليج يفضلون التسوق عبر الإنتـرنت
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وكشف الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية الشهر الماضي ان حصة المنطقة الحالية من سوق التجارة الإلكترونية العالمية تمثل 1% فقط، ومع ذلك، تسلط نتائج المسح الضوء على فرص ازدهار التجارة الإلكترونية في المنطقة.
جدة ــ وكالات
كشفت دراسة حديثة بتكليف من “سيمليس الشرق الأوسط”، المعرض الأكثر شمولا في المنطقة لتكنولوجيا وحلول الدفع والتجارة الإلكترونية والتجزئة، أن 48% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون التسوق عبر الإنترنت، مع اعتقاد 33% من المستطلعين ان التسوق عبر الإنترنت هو بنفس مستوى أمان التسوق من المتاجر التقليدية.
وكشف الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية الشهر الماضي ان حصة المنطقة الحالية من سوق التجارة الإلكترونية العالمية تمثل 1% فقط، ومع ذلك، تسلط نتائج المسح الضوء على فرص ازدهار التجارة الإلكترونية في المنطقة.
وعلى الرغم من تأهب سكان الخليج لتبني التجارة الإلكترونية بشكل كامل، إلا ان 34% من المشاركين في الاستطلاع اعربوا ان ضعف الثقة في امن المدفوعات يحول دون التسوق عبر الإنترنت. ويشعر 29% من المستطلعين في الإمارات العربية المتحدة أن التسوق التقليدي هو اكثر امنا، في حين قال 31% فقط أن التسوق عبر الإنترنت هو على قدم المساواة من ناحية الأمن.
التصنيف: اقتصاد
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