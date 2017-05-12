نصف مليار مستخدم لنظام ويندوز 10

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جدة ــ وكالات

أفادت شركة مايكروسوفت بأن عدد مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 تجاوز النصف المليار، وذلك بعد نحو سنتين تقريبا من إطلاقه.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Build 2017 إن نظام ويندوز 10، الذي اطلق اول مرة في يوليو 2015، يعمل الان على اكثر من 500 مليون جهاز.وكان الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا، قد اعلن في وقتا سابق عن بلوغ عدد المستخدمين النشطين شهريا للنسخة التجارية من حزمة اوفيس 365 السحابية اكثر من 100 مليون، و140 مليون مستخدم نشط شهريا لمساعد الشركة الرقمي كورتانايشار الى ان نظام ويندوز 10 حظي بنفس النجاح الذي حظي به نظام ويندوز 7، إذ إنه تفوق على كل من ويندوز 7 وويندوز 8 خلال الأشهر الأولى على إطلاقه، وذلك لعدة اسباب يذكر منها انه توفر كتحديث مجاني لمستخدمي نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1 خلال السنة الأولى.