نصف مليون طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في الرياض

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انتظم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، أن اختبارات الثانوية (النظام الفصلي) انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 22/ 8/ 1438 هـ على أن تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية (نظام المقررات) في حين ستكون اختبارات الدور الثاني للنظام الفصلي من يوم الأحد 25/ 8/ 1438 هـ إلى يوم الخميس 29/ 8/ 1438 هـ أما اختبارات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة فستبدأ يوم الاثنين 20/ 12/ 1438 هـ، بينما تبدأ اختبارات مواد التعثر لطلاب وطالبات النظام الفصلي يوم الاثنين 20/ 12/ 1438 هـ إلى الخميس 23/ 12/ 1438 هـ، باستثناء الخرّيجين .

ووجه المانع الإدارات برفع الجاهزية الكاملة وإنجاز المهام الكفيلة بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للاختبارات وختام عام دراسي يحققون فيه النجاح وتطلعاتهم المستقبلية.

وفي مجال التغذية المدرسية قامت الإدارة بالتوجيه على جميع متعهدي المقاصف المدرسية إلى أهمية الإعداد الجيد لأعمال التغذية المدرسية والالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمسموح والممنوع بيعه من الأطعمة وكذلك طرق الحفظ والتخزين لكل ما يقدّم للطلاب كما أكدت على تهيئة المقاصف المدرسية من نظافة وتنظيم وترتيب وتهيئة بيئة مناسبة لإفطار الطلاب والالتزام بمواعيد إحضار المواد الغذائية بحيث تكون في متناول الطلاب قبل بدء الدوام وفتح المقاصف المدرسية طيلة اليوم الدراسي والتأكيد على أهمية كفاية مياه الشرب والأغذية فترة الاختبارات.

وأبان المانع فيما يخص النقل المدرسي فقد تم التنسيق مع متعهدي النقل العام ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية ومتعهدي نقل طلاب وطالبات القرى والهجر وعلى سائقي الحافلات أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ والالتزام بنقلهم لمنازلهم وفقاً لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات، وعلى المرافق والمرافقة متابعة طلاب وطالبات التربية الخاصة أثناء الصعود والنزول من الحافلة وفي داخلها، كما تم تنبيه السائقين إلى وجوب التأكد من خلو الحافلات من الطلاب والطالبات بعد نزولهم منها والتأكيد على نظافة الحافلات وصيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل قبل بدء الاختبارات علاوة على أن الإدارة قد سعت إلى توفير متطلبات الأمن والسلامة داخل الحافلات.

كما أكدت إدارة الأمن والسلامة المدرسية على جاهزية مندوبي الطوارئ لجميع مدارس البنين والبنات ووزعت على المدارس قائمة تضم أرقام هواتف التواصل السريع فيما لو حدث أي طارئ لا قدر الله، إضافة إلى التأكيد على جاهزية موظفات الأمن في مكاتب التعليم لمباشرة الحوادث التي قد تقع في فترة الاختبارات والتواصل السريع والتعاون مع الجهات الأمنية والإسعافية كالشرطة والهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني لمباشرة الحوادث التي قد تعتري المدارس في هذه الفترة.