(نظرية كل شيء) معرض للفنانة مريم بوخمسين

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الدمام-حمودالزهراني

افتتح مساء الخميس المعرض الشخصي للفنانة مريم بوخمسين، بعنوان ” نظرية كل شيء”، بقاعة عبدالله الشيخ للفنون بجمعية الثقافة والفنون في الدمام، متضمناً قرابة 30 عملاً فنياً متنوع الأحجام، يرافقه توقيع الكتاب المشترك بين الفنانة والشاعر محمد خضر.

والمعرض محاولة منها أن تجمع بين الفلسفة والعلم من خلال أعمالها في قالب فني جديد ، في سعي للمزاوجة بين علم الكونيات والروحانيات الشرقية وتقديم رؤية أنثروبولوجية تتبع رحلة الإنسان في اكتشاف نفسه والعالم وتتصل بكل ما يحيط به منذ أن نشأ الكون، مؤكدةً في أعمالها على حضور المرأة التي بقيت مستبعدة طويلاً في ميدان التجارب الوجدانية والعلمية أيضاً وتعالج أعمالها كطقس روحي كوسيلة للخلاص والتحرر من محدودية الجسد إلى مساحات تمتد حتى اللانهاية.

مريم بوخمسين تحدثت عن أعمالها بقولها:” أحلم بالوصول لتوليفة تجمع المتناقضات التي لم يسبق لها أن التقت معًا ، في سعي للمزاوجة بين نظريات الفيزياء الكمية والروحانية الشرقية، و تقديم رؤية أعمق لأنفسنا واتصالنا مع كل ما يحيط بنا منذ أن نشأ الكون ووجد الإنسان نفسه باحثاً عن غايته من وجوده فيها”.

يذكر أن الفنانة أقامت معرضها الشخصي الأول (صُحبة العِقد) في الخبر عام 2014، والثاني في البحرين بعنوان”نظرية كل شيء 2017م، وهي حاصلة على المركز الثالث في مسابقة فنانة الوزارة المقامة لمنسوبات وزارة التربية والتعليم ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية، ولها عدة مشاركات في ورش و معارض داخل و خارج السعودية، وعدة مشاركات تدريبية مع إدارة التربية و التعليم و جمعية الثقافة و الفنون ، وعدة منشورات في الصحف والمجلات المحلية.