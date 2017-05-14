نماذج اعلامية ورياضية وتجارية تعرض تجاربها ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي

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شهدت ندوة نماذج القدوة التي انطلقت اليوم ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي تفاعل للحاضرين مع المشاركين في الندوة الكابتن حاتم خيمي والمهندس إياد نسيم والدكتور عبدالله المغلوث.

واستعرض الكابتن الخيمي قصص وتجارب في حياته الرياضية حيث ألقى خلالها الضوء على خطورة التعصب وأهمية ان يجعل الإنسان من نفسه قدوة حسنة .

كما بين رائد الأعمال المهندس إياد نسيم أهمية القدوة في مجال ريادة الأعمال ودورها في نجاح أي مشروع .

لافتًا النظر إلى أن 40 في المئة من أصحاب المشاريع يفشلون في العام الأول.

و80 في المئة يفشلون في الأعوام الخمسة الأولى لذلك هم يحتاجون إلى قدوات يساعدونهم في الوصول للطريق الصحيح.

من جانبه أكد الإعلامي الدكتور عبدالله المغلوث على أهمية أن يكتب الإنسان فيما يتخصص فيه ويتقنه ويرويه كقصة.

محذراً من المزاجية وأنها دمرت الكثير من المبدعين والموهوبين وأنهت مشوارهم مبكراً.

مستعرضاً عدداً من القصص التي تحولت فيها المواقف السيئة الى إيجابية واستفاد أصحابها من التدخل العاجل قبل تفاقم المشكلة في إيجاد حلول حولتها إلى الإيجابية.