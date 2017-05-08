نمو أرباح (معادن) إلى 275.6 مليون

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الرياض ــ البلاد

نما صافي الربح لشركة التعدين العربية السعودية إلى 275.6 مليون ريال خلال الربع الاول مقابل 194.3مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 41.9%.

وبلغ اجمالي الربح 925.6مليون ريال خلال الربع الحالي ومقابل 494.9 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 87%.

أما اجمالي الربح التشغيلي فبلغ 722.2مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 337.4مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 114%.وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الربع الحالي 0.23ريال مقابل 0.16ريال خلال الربع الماثل من العام السابق.

يعود سبب الارتفاع بحسب بيانات الشركة المنشورة امس “الاحد” على “تداول” خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 20٪ نتيجة لزيادة الكميات المباعة لجميع المنتجات، وارتفاع متوسط السعر المحقق للألمنيوم بحوالي 18% والذهب بحوالي 3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وقد تحسن صافي الدخل من مبادرات الشركة المستمرة في خفض التكاليف والتي ادت إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق ,والتوزيع بحوالي 36%بالإضافة الى زيادة الحصة في صافي دخل مشاريع مشتركة (شركة معادن وبارك للنحاس).

وقد تأثرت ربحية الشركة بانخفاض متوسط السعر المحقق للأسمدة الفوسفاتية وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بحوالي 103%وارتفاع في مصاريف الأخرى وارتفاع تكلفة التمويل بحوالي 131% نظرا لبدء التشغيل التجاري لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) سعر الإقراض ما بين البنوك في لندن (لايبور)، بالإضافة إلى انخفاض الدخل من ودائع قصيرة الأجل بحوالي 16%.