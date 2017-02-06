نواف بن محمد يحضر اجتماعات الاتحاد الدولي لألعاب القوى

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موناكو- وكالات

يواصل سمو الأمير نواف بن محمد مهامه وأنشطته كعضو في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، رغم إعفائه من رئاسة اتحاد ألعاب القوى السعودي وذلك بحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي سيقام اليوم في إمارة موناكو الفرنسية،

وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السيد “سبستيان كو”، وأعضاء مجلس الإدارة وسيكون جدول أعمال الاجتماعات حافلا بالعديد من المواضيع الهامة، والتي تهدف إلى إبراز لعبة ألعاب القوى الدولية، وتطوريها والتي من أهمها الاطلاع على محاضر الاجتماع السابق، وتقرير المدير التنفيذي والخطة الخاصة بعمل الاتحاد وميزانيته وتعيين مندوبي بطولاته خلال عام ٢٠١٧م،

بالإضافة إلى تعديل القوانين واللوائح الخاصة بمنافسات الاتحاد الدولي وبطولاته، والتي تركز في مجملها على النزاهة والمنشطات؛ حيث سيقر عمل تعيينات جديدة من شأنها تعزيز هذه الجوانب وتنظيمها بالشكل الذي يجعلها تحقق أهدافها، وتطلعات الاتحاد الدولي لألعاب القوى .