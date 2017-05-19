نوخ العالم على أرض الرياض

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أَشْمــــسَ المشــــــــــــراق وانشَــــقْ الظّــــلام

وانجــــــــــــــلى شـــــــــــــــــوف المغيّـب بالمنـام

والحقايـق ماتغــــــــــــطّيها الْهـــروج

لاوهَـم فيهـــا ولا فيهـا هيــــــــــــام

عــــادَة كـْـــــــــــــرام العـــــــــرب مايِنثِنون

وعــــــــــــادة المؤمــــن ثبــات الإلـتزام

نِرتِكــــــــي للحمــل إذا الْغـــــــــــــير استخَـار

ونستضيـف الحَسم إذا تاه الكلام

إستعـــــدنا ذاكــــرة ناســــــــــــــي الزّمان

ثمْ صرنــــــا فـــــــــــوق صفحاته وِسَــــام

ونــــوّخْ العــــــــــــــالم على أرض الريــــــاض

العـــرب والمسلمــــــــــــــــــــــين و “عَــــمْ سام”

يعقـــدون الـــــرّاي بِحــزام السعـــود

ودارنـا صـــــارت على الدنيــــا ســــــــــنام

وانْتَهــــض سلمـــــــــــــــــانهـــا زَيْزومَـــها

ذخر من يَنصاه إذا اشتَدْ الزّحام

إرفَــــــــــــعْ الــــــــرّاس السّعـــــــودي يابَطل

وطِقْ طَبْـــل العـــز في حـــرب وسلام

إنــــــــــــــــت باخلاقك وبافعالك مَلِـــــكْ

وانــــت لاهْـــل الدّين بالعالم إمام

خالد الفيصل