نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض يرعى حفل السباق على كأسي خادم الحرمين الشريفين لجياد الإنتاج والمستورد

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم…

حفل سباق نادي الفروسية الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين لجياد الإنتاج والمستورد (الفئة الأولى) وهدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين ( للخيالة المتمرنين ) وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع .

وبعد أن أخذ سموه مكانه في الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدء السباق .

وعقب نهاية الشوط الثامن سلم أمير منطقة الرياض هدية خادم الحرمين الشريفين “سيارة موديل 2016 “…

( للخيالة المتمرنين ) لأسطبل أبناء محمد بن عايش بن محمد الطيار عقب فوز الجواد ” الزاخم ” وتسلمها محمد بن عايش الطيار.

كما سلم سموه الكؤوس للخيالة الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى وهم:

الخيال حسين المغيدي. الخيال مشاري العيسى. الخيال فارس العتيبي .

وبعد انتهاء الشوط التاسع حقق الجواد ” وافية الود ” لأسطبل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز المركز الأول .

وسلم الأمير فيصل بن بندر كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل ” الانتاج ” للمشرف الإداري على الأسطبل فيحان المنديل .

كما سلم سمو أمير منطقة الرياض كأس خادم الحرمين الشريفين للخيل ” المستورد ” عقب نهاية الشوط العاشر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

عقب فوز الجواد ” بريفوت دانسر ” لأسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز .

وفِي ختام السباق قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح صحفي:

” شرف لي أن أنوب عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود في سباق على أعلى مايكون ، بمواصفات عالمية “.

مشيداً بما حققته الفروسية من مكانه للوطن ولأبناء الوطن .

وأضاف سموه ” أوجه شكري وتقديري لسمو أخي الأمير متعب بن عبدالله الذي يولي نادي الفروسية اهتمام كبير أوصله إلى موقع رائع على خارطة الفروسية ” .

حضر السباق عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين .