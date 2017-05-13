نيويورك تجرب سيارة بدون سائق

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نيويورك – رويترز

قال آندرو كومو حاكم نيويورك إن الولاية ستسمح بتجربة المركبات ذاتية القيادة في شوارعها، في خطوة ربما تجبر المشاة على الالتزام بقواعد ومسارات العبور.

وتسارعت وتيرة تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة رغم الجدل الذي أثاره وقوع بضعة حوادث وكذلك فكرة غياب إنسان يتحكم بنفسه في المركبة إضافة إلى المتطلبات الجديدة التي يستلزمها هذا النظام في البنية التحتية.

ويقول مؤيدو هذا النوع من السيارات إنها يمكن أن تقلل من الخطأ البشري في القيادة وتجعل الطرق أكثر أمنا وكفاءة. ويتعين على هذه الشركات أن يكون لديها وثيقة تأمين بقيمة خمسة ملايين دولار وأن ترفع تقارير إلى الولاية وأن تخضع لشرطة الولاية وأن تدفع للشرطة مقابل إشرافها على كل تجربة.