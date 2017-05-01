هاشتاق ترند.. مضاربة قناة بداية

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جدة ــ البلاد

تصدر هاشتاق #مضاربة_قناة_بداية قائمة الوسوم الأعلى تداولا، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” امس “الأحد”، وجدد النشطاء مطالبتهم بإغلاق القناة، ووضعها وما تقدمه والمواد والنصوص التي يحملها شريطها الإخباري التسويقي تحت المراقبة، تعقيبا على مقطع فيديو تم تداوله منذ ليلة السبت، يعرض مضاربة شقيقين توأمين على الهواء مباشرة، خلال استضافتهما في برنامج “حياتك”، وذلك بعد أن تراشقا بالكلام بينهما، حتى اصيب احدهم في ذراعه.

ويظهر الفيديو، محاولة فريق الأستديو مداواة جراح الأخ الذي اصيب، إلا ان شقيقه هاجمه مجددا وقاما بالاشتباك مرة أخرى، وسط تدخل من فريق عمل البرنامج للفصل بينهما وتهدئة الأجواء.

وحذر نشطاء تويتر اولياء الامور من القنوات التي تستهدف فئات معينة من الشباب فيما تركز على استقطاب متابعاتها الفتيات بشكل اكبر وبشتى الطرق.

ورغم أن قناة “بداية” تنتقي ضيوفها من فئة الملتزمين الذين يحظون بمتابعين كثر، الا ان النشطاء اكدوا من خلال تغريداتهم انها تحولت لمستوى اخر من عرض برامجها التي تهدف من خلالها إلى الكسب المادي على حساب القيم والمبادئ وتقديم مواد ومسابقات هزيلة ترجع بثقافة المجتمع للخلف بدلاً من أن تسير بها خطوات للأمام.