هجر يبدأ تحضيره للنجوم

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الأحساء- البلاد

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته على ملعب النادي الرئيسي، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، وذلك بعد مباراة الفريق أمام النجوم، والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدف لكلا الفريقين.

وبدأ الجهاز الفني بقيادة “جمال بلهادي” الاستعدادا للمباراة المقبلة أمام الوطني، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى.

وقبل انطلاق التدريبات عقد المدير الفني للفريق اجتماعاً مع اللاعبين شرح خلاله وبالفيديو الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في المباراة السابقة ،

بعد ذلك انطلقت التدريبات بالجري حول الملعب تبعها تدريبات لياقية عبر محطات مختلفة ، فيما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، واختتمت التدريبات بتقسيمة طُبق خلالها عدد من الجمل الفنية .