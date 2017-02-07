هجر يستعد للوطني تحت المطر

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الأحساء- البلاد

وسط أجواء ممطرة تشهدها محافظة الأحساء، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته، استعداداً للمباراة المقبلة أمام الوطني في الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى والتي تقام الجمعة المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وبدأ المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة ، فيما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ،

بعد ذلك وقف على جاهزية اللاعبين من خلال مناورة على كامل الملعب طبق خلالها عدداً من الجمل الفنية .