هجر يواصل تحضيراته للحزم

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الأحساء ـ البلاد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر مرانه الرئيسي استعداداً لمباراة الحزم في الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى والتي تقام عصر غد على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء .

حيث استهل المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة بعد ذلك خضع اللاعبون لتدريبات تكتيكية خاصة بطرق بناء الهجمة والتنظيم الدفاعي ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ،

واختتمت التدريبات بمناورة طبقت خلالها عددا من الجمل الفنية .هذا وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب بكر هوساوي “مواليد السعودية” بعد أن أوصى الجهاز الفني بضرورة ضمه لصفوف الفريق الهجراوي.