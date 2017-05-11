هجوم إلكتروني يتسبب في غلق مواقع إخبارية فرنسية

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قالت عدة مؤسسات إخبارية فرنسية منها لو موند ولو فيجارو إن مواقعها على الإنترنت أغلقت بصفة مؤقتة يوم الأربعاء بعد هجوم إلكتروني تعرضت له شركة تساهم في توصيل محتوياتها بشكل سريع.

وقالت الشركة واسمها سيديكسيس إنها تعرضت لهجوم “فريد ومتطور” لقطع الخدمة.

يحدث عندما تستهدف أجهزة كمبيوتر مصابة بفيروسات الشبكات بطلبات بيانات إلى أن تعجز الشبكات عن التعامل مع الطلبات.

وقالت مجلة لااوبس التي تضررت أيضا إن الهجوم أصاب أيضا مواقع عدد من شركات الصناعة الفرنسية الكبيرة.

وقال ريان ويندهام المسؤول التنفيذي بشركة سيديكسيس في بيان أرسل لرويترز:

“تسبب الهجوم في انقطاع جزئي لكنه واسع النطاق أثر على الكثير من زبائننا”.

وقالت الشرطة إن الخدمة عادت بعد ذلك وإنها تحقق في الواقعة