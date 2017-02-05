هدوء نسبي.. الجناردية 31

شارك عبر واتساب

فاطمة الدرويش

انطلق المهرجان الوطني للتراث والثقافة بدورته 31 متضمنا فعاليات ثقافية وأدبية تشارك فيها جميع مناطق المملكة كما تشارك دول مجلس التعاون الخليجي وستكون جمهورية مصرالعربية الشقيقة ضيف الشرف لهذا العام ، وكعادته السنوية تتضمن الفعاليات أمسيات شعرية وأدبية يشارك فيها كبار الشعراء من السعودية والخليج كما سيتمتع الزوار بعروض الفنون الشعبية من جميع مناطق المملكة ودائماً الحضور النسائي له جانب كبير من الإهتمام حيث تقوم الأخوات المشاركات بعرض منتجاتهن من الحرف اليدوية والطبخ الشعبي وتقوم بعض السيدات بإعادتنا لتراث الجدات الجميل كنقش الحناء والبخور والملابس التراثية والفعاليات التي تروي لنا كيف كانت حياة جداتنا ، ونرجو عدم ادخال ثقافات ليست سعودية على التراث الوطني حتى تبقى البصمة السعودية واضحة المعالم .

شكرا لرجال الحرس الوطني على جهودهم العظيمة وتنظيمهم الرائع لهذا المهرجان الهام والذي يحافظ على تراثنا ويظهر حضارات من سبقونا ، ونأمل من الجميع التعاون معهم واحترام أنظمة ومواعيد الزيارات وعدم إحداث أي تصرف غير لائق حتى نظهر بالمظهر المشرف أمام رواد هذا المهرجان الكبير.