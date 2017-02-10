(هدية الحاج والمعتمر) تستقبل وفداً تركياً

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جدة_غفران إبراهيم

بحضور إمام المسجد الحرام الدكتور حسن عبدالحميد بخاري استقبلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مؤخرا بمقرها الرئيسي بشركة مكة للإنشاء والتعمير وفداً برئاسة مفتي ورئيس حفظة كتاب الله بمنطقة قونيا سلجقلو بتركيا الشيخ نصرت قرابيبر يرافقه عدد (150) معتمراً، وكان في استقبال الوفد الدكتور أحمد الفريح عميد المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى والشيخ الداعية محمد الربعي والشيخ منصور العامر مدير عام الجمعية والأستاذ أحمد الباشري مدير إدارة العلاقات العامة والأستاذ عبدالرحمن السالمي مدير إدارة البرامج والخدمات وعدد من موظفي الجمعية .

من جانبه أكد مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الشيخ منصور العامر أن زيارة الوفد التركي تأتي في إطار التعاون المشترك المثمر بين هدية الحاج والعديد من المؤسسات العاملة في حفظ القران الكريم وتحسين تلاوته وخصصت الجمعية برنامج مضياف ويندرج تحت مظلته برنامج ضيافة الوفود الذي يكتسب أهمية خاصة لأنه يساهم في إحداث انطباع أولي إيجابي لدى ضيوف الرحمن ، الأمر الذي يذهب عنهم مشقة الرحلة ويبث الطمأنينة في نفوسهم ويقوم البرنامج على حسن استقبالهم وتقديم الضيافة والوجبات والسقيا والهدايا ” .