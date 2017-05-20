هذه اللوحة بـ (110) ملايين دولار

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نيويورك – وكالات

بيعت لوحة للفنان جان ميشيل باسكيا رسمها عام 1982 برقم قياسي بلغ 110.5 مليون دولار في مزاد بمدينة نيويورك.

وقالت دار سوذبي للفن المعاصر إن سعر لوحة “دون عنوان” يعد قياسيا بالنسبة إلى أعمال باسكيا كما تشكل سعرا قياسيا لفنان أميركي في مزاد علني. واللوحة أشبه برسم الغرافيتي على الجدران وتصور وجها على شكل جمجمة.

واشترى القطعة جامع تحف ياباني ورجل أعمال التجارة الإلكترونية يوساكو مايزاوا بعد منافسة استمرت 10 دقائق وشاهدها الآلاف مباشرة على موقع إنستغرام.

لوحة “بدون عنوان” كانت مجهولة تقريبا قبل أن يكشف النقاب عنها في سوذبي منذ أسابيع. وقال المزاد إنها لا تزال في نفس المجموعة الخاصة منذ أن تم شراؤها في مزاد في عام 1984 بمبلغ 19 ألف دولار.