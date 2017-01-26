العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هزازي: الانتصار طموحنا

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هزازي: الانتصار طموحنا
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الدمام-حمودالزهراني

قال لاعب القادسية نايف هزازي: إن طموح الفريقفي مواجهة النصر، هو تحقيق الفوز فقط، وتحسين صورة الفريق من ناحية النقاط أمام الجمهور الرياضي عامةً، والقدساوي خصوصاً.

و أضاف هزازي أنه وزملاءه مدركون مدى صعوبة المواجهة أمام النصر، وأنهم جاهزون لخوض هذا التحدي الكبير .
وذكر هزازي أن الجهاز الفني أعدّ الفريق لتلافي الأخطاء التي ظهرت في مباراة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نادي الصفا، وذلك لتحسين صورة الفريق وتقديم ما يرضي طموح المشجع القدساوي .

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التصنيف: الأرشيف

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