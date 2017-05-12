هزازي يطرق أبواب العميد والفريدي في الطريق

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جدة-عبدالعزيز عركوك

يسعى لاعب نادي النصر، والمهاجم الدولي نايف هزازي للوصول لاتفاق مع إدارة ناديه، لفسخ عقده بالتراضي؛ حيث يفضل اللاعب العودة لناديه الأول، الذي برز من خلاله، كما أنه يأمل العودة إلى مدينة جدة؛ للاقتراب من عائلته، بعد قضاء مايقارب ثلاثة مواسم في مدينة الرياض، مابين الشباب والنصر، ومن المتوقع أن يجتمع مع شخصية اتحادية بارزة، لمناقشة موضوع عودته إلى نادي الاتحاد، للبحث عن مركز أساسي في الفريق، وفي المقابل تسعى تلك الشخصية الاتحادية لمفاوضه نجم نادي النصر أحمد الفريدي، للعودة مجددا إلى الاتحاد؛ بشرط أن ينهي ارتباطه بفريقه الحالي، ليتم التفاوض معه بشكل جدي، لتمثيل الاتحاد في الموسم القادم، ويسعى عضو شرف نادي الاتحاد بشكل قوي، لحسم هاتين الصفقتين؛ لتكون عربونا ومهرا لكرسي الرئاسة، الذي يأمل في الحصول عليه، من خلال ترشحه، في الانتخابات القادمة.

وقد علمت مصادر البلاد، أن اللاعب الدولي جمال باجندوح، قد طالب برفع قيمة عقده بمبلغ لا يقل عن 4 ملايين في الموسم الواحد، للتجديد مع فريقه الحالي الاتحاد، للبقاء داخل النادي، وعدم النظر في العروض المقدمة، من أندية محلية منافسة، ومن المتوقع أن يتم حسم الأمور، بعد انتهاء اللاعب من مشاركته الوطنية مع منتخبنا الأول. وعلى ذات الصعيد، تأكد بشكل كبير استمرار الثلاثي الأجنبي الكويتي فهد الأنصاري، والتشيلي كارلوس فيلانويفا، والتونسي أحمد العكايشي لموسم آخر، بعد تنفيذ الشروط التي قدمها مدير أعمالهم عبدالله الجاسم، بسداد المستحقات، ومن المنتظر أن يتم تجديد العقد بعد عودة الفريق من إجازته الرسمية، وقبل الالتحاق بالمعسكر الذي يسبق الاستعداد للموسم القادم.