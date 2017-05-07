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جدة ــ وكالات

اكد باحثون ان اضاعة الوقت ضرورية لحياة البشر، خاصة اولئك الذين يقضون فترة طويلة في عملهم ويعملون بجدية خلال ساعات الدوام.

وقال أوليفر بوركمان في تقرير نشره بصحيفة “الغارديان” البريطانية، ان احد الكتاب كان مطالبا بكتابة كتاب عن نظام البريد الإلكتروني، وبعد عامين من العمل الشاق تخلى عن المشروع، حيث وجد نفسه يقضي فترة طويلة في العمل ولا يعيش لحظات قيمة مع ابنته.

ويقول مايكل جوتريدغ، عالم النفس “نقضي اوقاتا طويلة في مكاتبنا وامام الحواسيب، وهذا له جوانب سلبية واضحة.. لا نفكر في إضاعة القليل من الوقت في حديقة ما او الخروج مع عائلتنا الصغيرة”.وتابع قائلا “الناس تاكل امام حواسيبها وتقضي اليوم كله في المكتب، هذا مثير للاشمئزاز.. يجب عليهم الذهاب سيرا على الأقدام إلى المقهى أو إلى الحديقة والابتعاد عن مكان العمل، ستشعرون بنوع من الراحة”. ويبقى السؤال هنا .. هل إضاعة الوقت ضرورية لحياة البشر؟. وهذا ما لايمكن أن يوفر القناعة لمثل هذه الادعاءات الباطلة .