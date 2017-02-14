هل سيأتي آيفون 8 مع ميزة الشحن اللاسكي..!؟

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لا شك أن الوسط التقني بأكمله في انتظار آيفون 8 الذي ستقدمه آبل لنا هذا العام .

لانها بهذا الهاتف ستتحدي نفسها قبل أن تتحدي أي منافس في سوق الهواتف الذكية من باب الابتكار في الآيفون.

ومؤخراً ظهر خبر انضمام شركة آبل رسميًا إلى اتحاد الطاقة اللاسلكية Wireless Power Consortium .

وبما انها انضمت إلي الاتحاد فإن إشاعات دعمها ميزة الشحن اللاسلكي ضمن هاتفها الذكي القادم أصبحت أكثر واقعية.

وهناك أخبار أخري تقول:-

أن الأمريكية آبل تعمل على تطوير ثلاثة نسخ جديدة من هواتف آيفون لتدعم تقنية الشحن اللاسلكي دون مشكلات.

والجدير بالذكر أن الشحن اللاسلكي يرفع من درجة الحرارة الداخلية للهواتف الذكية.

لذلك تعمل الشركة على إضافة التحسينات اللازمة إلى الهيكل الداخلي للنسخ الجديدة لمراعاة عدم تأثرها بمشكلة ارتفاع درجة الحرارة.

أما بالنسبة لاتحاد الطاقة اللاسلكية الذي انضمت إليه آبل:

فهو مكون من 213 عضو منهم شركة سامسونج، ونوكيا، ولينوفو، أسوس، وكانون.

والذي يشجع على استخدام معيار واحد للشحن اللاسكي هو تشي Qi، وهو نفس المعيار الذي تدعمه آبل ضمن ساعتها الذكية.

ومن الإشاعات التي ظهرت تخص هاتف آبل القادم آيفون 8:

من أهم الاشاعات هي أن آبل تخطط خلالعام 2017 أن تصنع هواتف آيفون الجديدة بهيكل زجاجي.

دعم بعض منها بشاشات OLED.

ومستشعر جديد لتقنية اللمس ثلاثي الأبعاد بهدف تحسين تجربة الاستخدام.