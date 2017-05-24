هوساوي ابرز الصفقات لتدعيم الفريق .. شخصيات أهلاوية تبدأ ترتيب البيت من الداخل

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جدة – أحمد إلياس

تجري شخصيات أهلاوية بارزة تحركاتها لترتيب البيت الأهلاوي للموسم القادم ومنها تجهيز الادارة الأهلاوية الجديدة برئاسة الأمير فهد بن خالد التي ستخلف إدارة المرزوقي التي تنوي تقديم استقالتها بعد نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام أهلي دبي في الثالث من رمضان ومن ثم إنهاء صفقة المدافع الدولي عمر هوساوي لدعم دفاعات الفريق وسد الثغرات التي عانى منها الاهلي هذا الموسم.

وعلى الجانب الفني منح مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاهلي جروس راحة للاعبين عن أداء التدريبات مساء أمس بعد المجهود الذي بذلوه في المباراة أمام اهلي دبي الاماراتي ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) والتي انتهت بالتعادل الإيجابي وتقرر أن يعاود الفريق تدريباته مساء الْيَوْمَ استعداداً لمواجهة الاياب في دبي الاثنين القادم .