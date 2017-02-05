هولاند وميركل يدعوان للوحدة في مواجهة ضغوط ترامب

شارك عبر واتساب

عواصم- وكالات

اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي غير مقبولة.

وقال هولاند لدى وصوله إلى القمة الأوروبية في فاليتا بمالطا إنه “لا يمكن القبول بأن يكون هناك، عبر عدد من تصريحات رئيس الولايات المتحدة، ضغط بشأن ما ينبغي أن تكون عليه أوروبا أو ما لا تكون عليه”.

وحذر هولاند الدول خصوصا في أوروبا الوسطى من إقامة علاقات ثنائية مع الرئيس الأمريكي الجديد.

وشدد هولاند “لن تكون علاقات مستقبلية مع ترامب ما لم يتم تحديد إطار مشترك لها” من قبل الأوروبيين مضيفا أن “مصير الاتحاد الأوروبي نفسه على المحك”.

وتابع “على العديد من الدول أن تفكر أن مستقبلها هو أولا من خلال الاتحاد الأوروبي بدل تصور لست أدري أي علاقة ثنائية مع الولايات المتحدة، ولو كان من الطبيعي أن يتحادث كل قائد مع الرئيس الأمريكي”.

ومضى الرئيس الفرنسي يقول “من يعلم ما الذي يريده الرئيس الأمريكي فعلا، خصوصا في ما يتعلق بالحلف الأطلسي”.

من جهتها، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الوحدة إزاء الرئيس الأمريكي.وصرحت ميركل عند وصولها إلى القمة في مالطا “لقد قلت إن أوروبا تتحكم في مصيرها وأعتقد أننا كلما عبرنا بوضوح عن الطريقة التي نحدد بها دورنا في العالم تمكنا من إدارة علاقاتنا بشكل أفضل مع الولايات المتحدة”. ودعا هولاند السبت أوروبا إلى الوحدة وتقديم رد “حازم” إلى نظيره الأمريكي الذي رحب بشدة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال إنه “أمر رائع”.